سيد معوض: موديست لا يستحق الإستمرار مع الأهلي

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر والأهلي السابق، أنه كان يتمنى خروج أحد مسئولي الرياضة لتوضيح الحالة الصحية بشأن أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، مشيرًا إلى أنه لابد من التعلم مستقبلا من تلك المواقف، وأن يتم تلافي الأخطاء مستقبلا وضرورة توفير الأجهزة الطبية داخل الملعب، وأن يتعامل أصحاب القرار بشكل جيد من هذا الموقف.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "سمعنا كثيرا عن وجود لجنة طبية في اتحاد كرة القدم، ولكنها موجودة على الورق فقط، ولا أحد يعرف عنها شيئا، علينا أن نتعلم من موقف أحمد رفعت، ونعرف ماذا سنفعل مستقبلا في مباريات الكرة المصرية".

وأضاف: "رقميًا، أنتوني موديست لا يستحق البقاء في الموسم القادم داخل الأهلي بعد ضم وسام أبوعلي، بالإضافة لوجود كهربا مع التعاقد مع مهاجم آخر من مصر، وأسامة فيصل مهاجم جيد ومتطور، ويتحرك كثيرًا داخل وخارج منطقة الجزاء، وهو من العناصر الشابة وسيكون مفيد".

وأكمل: "محمد بسام حارس جيد منذ سنوات، ولكن الزمالك لديه محمد عواد ومحمد صبحي، وقبل الاقدام على التعاقد مع حارس جديد يجب تقييم الثنائي أولا مع امكانية التجديد مع أحدهما وضم حارس آخر".

وتابع: "هناك لاعبين تستحق العودة إلى الأهلي، ومعظم اللاعبين الذين انتقلوا لـ زد مثل رأفت خليل ومحمد أشرف يستحقان العودة أيضا للفريق الأحمر، ورأفت من أكثر اللاعبين تطورا ويقدم الاضافة الفنية فور مشاركته سواء اساسي او بديل، ومحمد أشرف من العناصر الجيدة أيضًا وتطور بشكل ملحوظ، واصبح يدافع بشكل أفضل".

وأضاف: "حسام حسن يريد الظهور بأفضل حال مع منتخب مصر، ولذلك لا يفكر في شئ، ولا يهمه مطلقا مباراة الأهلي أمام سيمبا، والموقف مختلف تماما عن تونس التي تركت لاعبي الترجي قبل مواجهة اسيك".