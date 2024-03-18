هدى الأتربى تلفت الأنظار بجمالها فى مسلسل "العتاولة"

نجحت الفنانة “هدى الأتربى” فى لفت أنظار الجمهور لها فى مسلسل “العتاولة”، مما جعلها تتصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعى.

شخصية هدى الأتربى فى العتاولة:

تجسد الفنانة “هدى الأتربى” شخصية "دينا"، كشفت فى أحدى لقاءاتها الصحفية عن تفاصيل تحضيراتها للمسلسل،قائلة:" استوحيت شخصيتي من هند رستم وتحية كاريوكا والأفلام التي قدمتاها في فترة الخمسينيات والستينيات، خاصة أنهما اشتهرتا بتقديم شخصية الفتاة الشعبية الدلوعة".

عبرت الفنانة “هدى الأتربى” عن سعادتها بردود أفعال الجمهور على دورها فى مسلسل “العتاولة”، قائلة:" ردود الأفعال التي تلقيتها منذ عرض أولى حلقات المسلسل مبهرة، والجمهور استقبلني بحفاوة كبيرة، وفيديوهاتي من المسلسل تخطت الـ30 مليون مشاهدة على السوشيال ميديا".

يعرض مسلسل العتاولة الحلقة الثالثة في تمام السابعة مساءً على شاشة Mbc مصر،يواصل أبطال مسلسل العتاولة، تصوير باقي مشاهدهم في العمل الذي يضم مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية والمقرر أن يعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2024 .

وتدور أحداثه حول شقيقين يعيشان في حارة شعبية، يمارسان العديد من الأعمال الخارجة عن القانون، ويدخلان في صراع كبير، ويسعى كل منهما للقضاء على الآخر.

المسلسل بطولة أحمد السقا وطارق لطفي، كلّ من مي كساب، وزينة، وباسم سمرة، صلاح عبد الله، فريدة سيف النصر، والعمل تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

بداية هدى الأتربى الفنية:

بدأت مسيرتها الفنية من خلال المشاركة في بطولة فيلم قصير، وتوالت بعد ذلك أعمالها الفنية، وبرز اسم هدى الإتربي في الوسط الفني بعد ظهورها بإطلالة مثيرة في مهرجان الجونة السينمائي عام 2020.





ونجحت هدى الإتربي بعد فترة قصيرة إثبات وجودها، وشاركت في أعمال فنية كثيرة في السينما والتلفزيون إذ يضم رصيدها ما يقرب من 16 مسلسلا منها: "اللي ملوش كبير، ضل راجل"، و4 أفلام سينمائية.