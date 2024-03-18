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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب مصر يواصل استعداداته لبطولة كأس العاصمة تحت قيادة التوأم 

منتخب مصر
منتخب مصر

 واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن تدريباتهم باستاد القاهرة الدولي في إطار الاستعداد لبطولة كأس عاصمة مصر التي تضم منتخبات كرواتيا و تونس و نيوزيلندا.

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شارك في مران منتخب مصر ٢١ لاعبا هم ٢١  لاعباً هم محمد أبو جبل و محمد عواد و  المهدي سليمان و مصطفي شوبير و رامي ربيعه و محمد هاني و محمد حمدي  و أكرم توفيق و محمد عبد المنعم و أحمد رمضان بيكهام و محمد شكري و مروان عطية و إمام عاشور  و أحمد نبيل كوكا و محمد مجدي أفشة و مصطفي شلبي  و مصطفي فتحي  و أحمد عاطف و محمد الشامي ، كما شارك الثنائي حمدي فتحي و محمد شريف عقب إنضمامهم للمعسكر اليوم .

حضر مران منتخب مصر الأستاذ محمد يحيي لطفي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة .

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