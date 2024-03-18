منتخب مصر يواصل استعداداته لبطولة كأس العاصمة تحت قيادة التوأم 

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن تدريباتهم باستاد القاهرة الدولي في إطار الاستعداد لبطولة كأس عاصمة مصر التي تضم منتخبات كرواتيا و تونس و نيوزيلندا.

إقرأ أيضًا..

شارك في مران منتخب مصر ٢١ لاعبا هم ٢١ لاعباً هم محمد أبو جبل و محمد عواد و المهدي سليمان و مصطفي شوبير و رامي ربيعه و محمد هاني و محمد حمدي و أكرم توفيق و محمد عبد المنعم و أحمد رمضان بيكهام و محمد شكري و مروان عطية و إمام عاشور و أحمد نبيل كوكا و محمد مجدي أفشة و مصطفي شلبي و مصطفي فتحي و أحمد عاطف و محمد الشامي ، كما شارك الثنائي حمدي فتحي و محمد شريف عقب إنضمامهم للمعسكر اليوم .

حضر مران منتخب مصر الأستاذ محمد يحيي لطفي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة .