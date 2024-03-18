مسلسل الحشاشين| هروب حسن الصباح من السجن بمساعدة سجانه

شهدت الحلقة الـ 7 من مسلسل الحشاشين مناقشة ما بين عمر الخيام والسلطان ملك شاه حول حقيقة إيمان الخيام بعدما بدأ العوام يتشككون فى أمره ويرددون عبارات من شأنها التشكيك في إيمانه، وهو ما جعل السلطان يسأله ليجاوبه بإجابات تؤكد إيمانه رغم أنه تائه طوال الوقت، وأقل من أن يمتلك يقين الإيمان، كما شهدت الحلقة مناقشة ما بين عمر الخيام ونظام الملك حول حسن الصباح، لام فيها الأول ما يحصل من قبل نظام الملك وإصراره على قطع رأس صديقه الصباح.



كما هربت ميرنا نور الدين – زوجة حسن الصباح – خارج منزلها عبر السرداب المحفور تحت المنزل، وذلك بمساعدة أحمد عيد – زيد بن سيحون – وفقًا لإتفاقه مع حسن الصباح بعد دخوله السجن، كما شهدت الحلقة نقاش بين الإمام الغزالى حول الباطنية واعتمادها على مبدأ السمع والطاعة فى أى عمل حتى وإن كان قتل، كما شهدت الحلقة تعذيب حسن الصباح داخل سجنه بصورة كبيرة من قبل سجنه، وذلك مع محاولات من الصباح لاستمالته له بطرق ماكرة اعتمد فيها على جعله يسانده.

وانتهت الحلقة 7 من مسلسل الحشاشين بهروب حسن الصباح من سجنه على يد سجانه، بعدما ظهر له فى المنام بصورة وكأنه ملاك ينقذه، ثم واصلت الحلقة إثارتها مع إقدام سجانه على قتل الجنود فى السجن وتهريب الصباح إلى خارجه بأمان ليصلوا إلى تابعيه من أحمد عيد وغيرهم، وبذلك أفلت من قطع الرأس.

شخصية حسن الصباح

تعتبر شخصية حسن الصباح من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل بالتاريخ الإسلامى والعالم أجمع بعدما أسس الجماعة الأشهر فى تنفيذ حركات الاغتيالات من وراء قلعة حصينة هى الموت.

يعرض مسلسل الحشاشين على قناة «دي أم سي» في شهر رمضان 2024، ومنصة Watch it الإلكترونية.