منة فضالى عن مرض والدتها:"ده أكبر أمتحان ليا"

نشرت الفنانة “منة فضالى” صور لوالدتها من داخل المستشفى،عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”،وطلبت من متابعيها الدعاء لها.

منة فضالى تطلب الدعاء لوالدتها:

طلبت الفنانة “منة فضالى” الدعاء لوالدتها بالشفاء قبل دخول غرفة العمليات، قائلة: “أمي من يوم 2 في الشهر لحد دلوقتي في المستشفى، كل الناس عارفه أنا مرتبطه بأمي أد إيه لأن مليش غيرها في الدنيا و هي كمان ملهاش حد غيرى، هى داخله دلوقتي تعمل عملية كبيرة أوى، ده أكبر إمتحان ليا، أرجو منكم تدعولها تخرج بالسلامة بحق الأيام المفترجة يا رب”.

وفى سياق آخر تشارك منة فضالي في بطولة “مسلسل محارب" تجسد شخصية "مريم" متزوجة من أحمد زاهر وتمر بحادث يسفر عنه إصابتها بالشلل ومع توالى الأحداث تكتشف سرًا خطيرًا عن الإصابة التي تعرضت لها.

بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، محمود البزاوى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، بسنت أبو باشا، أحمد عنان، كريم العمرى، وضيف الشرف ماجد المصرى.

تدور أحداثه في اطار اجتماعى شعبى تشويقى، حول الشاب عزيز الشاب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تماماً بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لاعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً يغير مسار حياته وسط صراعات كبيرة يعيشها.

كما تنتظر عرض مسلسل "كوبرا" في النصف الثاني من شهر رمضان،بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف، والمسلسل تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق، وإنتاج شركة صدف SADAF.