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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الغندور: بصمات بيريرا لم تظهر على التحكيم المصري

بيريرا
بيريرا

يرى جمال الغندور الحكم الدولي السابق، أن الخبير البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام الحالي، لم يضف أي شيء للتحكيم المصري.

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وقال"الغندور"في تصريحات برنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN": " بيريرا لم تظهر بصماته على التحكيم المصري حتى الآن".

وأضاف: " لدي مستحقات مالية متأخرة لدى اتحاد الكرة لم احصل عليها حتى الآن".

واختتم: "أتعجب من حصول بيريرا على راتبه الشهري بانتظام، على الرغم من تأخر مستحقات الحكام الشهرية سواءا في الدوري الممتاز أو في دوري المحترفين".

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