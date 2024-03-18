مايان السيد تكشف معاناة مرضى "ثنائى القطب" فى أمبراطورية ميم

تصدرت الفنانة “مايان السيد” تريندات “جوجل” ، بعد الحلقة السادسة من مسلسل “أمبراطورية ميم” لاعترافها بأنها مصابة بمرض “اضطراب ثنائى القطب”.

مايان السيد مُصابة بـ"بابيولار" فى أمبراطورية ميم:

شخصية مادى التى تجسدها “مايان السيد” في مسلسل "إمبراطورية ميم"،غريبة دائما ترتدي نظارة شمسية في الصباح والمساء وفي الأماكن المغلقة، تختفي فترة وتظهر فجأة شخصية غير مفهومة.

وفي أحداث الحلقة السادسة اختفت "مادي" بحث عنها "مروان" “نور النبوي” في كل مكان ولم يجدها إلى أن عثر على عنوان منزلها وذهب لها وحكت له عن معاناته، إنها تم تشخيصها قبل عامين بـ"بابيولار".

فما هو مرض اضطراب ثنائي القطب وأعراضه وأسبابه:

"بابيولار" أو “اضطراب ثنائي القطب” هو اضطراب نفسي يعاني فيه المريض من فترات متناوبة من الاكتئاب والهوس، مع شعور بحزن شديد يمنع الشخص عن القيام بالنشاطات اليومية أو يسلب منه الرغبة في القيام بالأشياء، أما الهوس حالة يكون لدى الشخص فيها طاقة وثقة مرتفعتين بشكل غير طبيعي، وقد يتخذ قرارات متسرعة وبها مخاطرة.

قد يصاب الشخص بمرض “اضطراب ثنائي القطب” خلال فترة المراهقة، قد يكون سبب الإصابة وراثيًا نتيجة العوامل البيولوجية هي اختلال نواقل عصبية معينة في الدماغ..

ينقسم مرض “اضطراب ثنائي القطب” لنوعين،الأول تكون الأعراض أن يمر الشخص بفترة وحالة هوس، ينفصل عن العالم ولا يستطيع ممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي، ويعجز عن التمميز بين ما هو حقيقي، كما يمر بفترات متقطعة من الاكتئاب.

والاضطراب ثنائي القطب من النوع الثاني يمر الشخص بحالة هوس ويدخل في حالة اكتئاب شديد ولا يوجد لديه اي نشاط، غير عصبي، نومه قليل، لكنه أفضل من النوع الاول.

علاج “اضطراب ثنائى القطب” دوائي فى نوبات الهوس لدرجة الحجز في المستشفى، لأن المريض يكون عصبي وعنيف يؤذى الآخرين، ومعظم أسباب وفاة المرضى تكون بسبب الاجهاد نتيجة قلة النوم لآيام متتالية ، كما يشمل العلاج جلسات العلاج الكهربي لتنظيم إيقاع المخ.

مسلسل أمبراطورية ميم:

تُعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc، في تمام الساعة الـ 10.45 مساء والإعادة في تمام الساعة الـ 10.15 صباحاً،ويعرض على dmc drama في تمام الساعة الـ 6.05 مساءً، والإعادة في تمام الساعة الـ12 مساء والساعة الـ3.30 صباحاً، بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة الـ 10.45 مساء.