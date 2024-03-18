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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

باريس سان جيرمان يسحق مونبلييه بسداسية رائعة في الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

سحق الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان نظيره مونبلييه بنتيجة 6-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرون من عمر مسابقة الدوري الفرنسي. 
 

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وتقدم بي إس جي بهدف فيتنها في الدقيقة 14 ثم أضاف كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 22.
 

ثم نجح الضيوف في تقليص الفارق بأقدام أرنود نورالدين في الدقيقة 30 وتيجي سافانير من ضربة جزاء في الدقيقة 45.
 

وفي الشوط الثاني سجل مبابي الهدف الثالث في الدقيقة 50 ثم أضاف لي كانج الرابع في الدقيقة 53 ليسجل مبابي الهاتريك في الدقيقة 63 ، ثم اختتم البرتغالي نونو مينديز السداسية في الدقيقة 89.

وبهذه النتيجة يواصل باريس سان جيرمان احتلاله صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 59 نقطة ، فيما يأتي فريق مونبلييه فى المركز الـ 14 برصيد 26 نقطة.
 

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