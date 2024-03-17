النيابة العامة: حريق استوديو الأهرام ألحق أضرارًا بـ 46 وحدة سكنية وهدد حياة 200 شخص

كشفت النيابة العامة عن امتداد حريق استوديو الأهرام، الذي اندلع فجر أمس السبت، إلى عشرة عقارات مجاورة، مما أدى إلى احتراق 46 وحدة سكنية، 19 منها بشكل كلي و 27 بشكل جزئي.

تفاصيل الحادث:

رصدت النيابة نشوب الحريق في استوديو الأهرام بدائرة قسم شرطة العمرانية، وانتقلت على الفور لمعاينة مسرح الحادث. تبين أن الحريق امتد إلى قطعة أرض محفوفة بالأشجار والنخيل، حيث احترق معظمها، بالإضافة إلى ثلاثة مبانٍ أخرى.

إجراءات النيابة

كلفت النيابة العامة الشرطة بحصر المتضررين من الحادث، وتحديد حجم الضرر الذي لحق بهم. كما طلبت تحرياتها حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات وسؤال المصابين.

التأثيرات

أدى الحريق إلى أضرار جسيمة في استوديو الأهرام والعقارات المجاورة، حيث احترقت 19 وحدة سكنية كليًا، بينما تضررت 27 وحدة أخرى بشكل جزئي.

المخاطر

أشارت تقارير إلى أن الحريق كان على وشك الاقتراب من 200 شخص من سكان العقارات المجاورة، مما أدى إلى حالة من الذعر والخوف بينهم.

التحقيقات جارية

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث لتحديد سبب الحريق وتحديد المسؤوليات.