موجة من الأمطار الغزيرة بالمراكز الشمالية بالبحيرة

تعرضت المراكز الشمالية بمحافظة البحيرة ،وهي مدن كفر الدوار وإدكو ورشيد والقري التابعة لها ، منذ قليل إلي موجة من الأمطار الغزيرة ، التي إستمرت لمدة ساعة متواصة ، حيث تحولت الشوارع إلي برك من المياة بسببد إنسداد صفايات الأمطار وعيوب في عمليات الرصف ، مع طقس بارد ، حيث تبلغ درجة الحرارة 12 درجة مئوية .

وخلال سقوط الأمطار خلت الشوارع من المواطنين ، وعقب إنتهاء الموجة عاد الزحام من الأهالي الذين إنتشروا في الشوارع والميادين للمرور علي محلات الملابس الجاهزة لشراء إحتياجات أبنائهم . بالإضافة إلي السهر علي المقاهي حتي موعد السحور .

كانت قري ومدن محافظة البحيرة ، قد شهدت طوال اليوم الأحد ، أحوال جوية غير مستقرة ، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ، وسطوع الشمس علي فترات متقطعه، مع وجود رياح شديدة ، تراوحت سرعتها من 19 إلي 20كم/ساعة .