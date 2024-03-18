الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

موجة من الأمطار الغزيرة بالمراكز الشمالية بالبحيرة

أمطار غزيرة
أمطار غزيرة

 تعرضت المراكز الشمالية بمحافظة البحيرة ،وهي مدن كفر الدوار وإدكو ورشيد والقري التابعة لها ، منذ قليل إلي موجة من الأمطار الغزيرة ، التي إستمرت لمدة ساعة متواصة ، حيث تحولت الشوارع إلي برك من المياة بسببد إنسداد صفايات الأمطار وعيوب في عمليات الرصف ، مع طقس بارد ، حيث تبلغ درجة الحرارة 12 درجة مئوية .

وخلال سقوط الأمطار خلت الشوارع من المواطنين ، وعقب إنتهاء الموجة عاد الزحام من الأهالي الذين إنتشروا في الشوارع والميادين للمرور علي محلات الملابس الجاهزة لشراء إحتياجات أبنائهم . بالإضافة إلي السهر علي المقاهي حتي موعد السحور .

كانت قري ومدن محافظة البحيرة ، قد شهدت طوال اليوم الأحد ، أحوال جوية غير مستقرة ، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ، وسطوع الشمس علي فترات متقطعه، مع وجود رياح شديدة ، تراوحت سرعتها من 19 إلي 20كم/ساعة . 

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