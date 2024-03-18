بيكيه : هذان هما المرشحين الأبرز لقيادة برشلونة في الموسم المقبل

كشف الأسباني جيرارد بيكيه نجم دفاع برشلونة السابق عن المدربين الذين يرشحهم لقيادة برشلونة في الموسم المقبل بعدما اعلن المدير الفني الحالي لبرشلونة تشافي هيرنانديز انه سيترك البارسا بنهاية الموسم الجاري .

وقال جيرارد بيكية في لقاء صحفي : ليس لدى قناعة بأن قرار تشافي هيرنانديز نهائي بنسبة 100 % . لدى شعور بأنه سيعود في قراره فليس هناك شىء مضمون في عالم كرة القدم ولا نعلم ماذا سيحدث خلال الايام المقبلة .

وحول المدربين الذين يفضله لقيادة برشلونة حال استمرار رغبة تشافي هيرنانديز في مغادرة مقعد المدير الفني لبرشلونة قال جيرارد بيكية : قيادة فريق بحجم برشلونة ليست بالأمر السهل ولابد ان يكون المدرب القادم لبرشلونة ملم بكل الامور المحيطة بالفريق ولذلك اجد ان بيب جوارديولا و مايكل ارتيتا هما الأنسب لقيادة برشلونة .

وأضاف بيكيه : الكل داخل برشلونة يتمنى عودة بيب جوارديولا مجددا للفريق . لاشك انه مدرب رائع ومحبوب من الكل داخل البارسا وهو ايضا لديه ذكريات رائعة داخل برشلونة فلما لا يعود .

وعن مايكل ارتيتا قال جيرارد بيكيه : في حالة عدم امكانية عودة جوارديولا فأن مايكل ارتيتا ايضا هو الأنسب لبرشلونةسواء صفات شخصية وايضا لعب لبرشلونة ويعرف الأجواء في الكامب نو .

يذكر ان جوارديولا اكد اكثر من مرة رغبته في تجديد تعاقده مع مانشيستر سيتي والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل