يورجن كلوب ينفجر غضبا عقب هزيمة ليفربول أمام مانشيستر يونايتد

أنفجر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول غضبا عقب خسارة فريقه الدرامية امام مانشيستر يونايتد في كأس الأتحاد الأنجليزي و تحطم أماله في امكانيه حصد رباعية تاريخية هذا الموسم الذي يعد نهاية مشوار المدير الفني الألماني مع ليفربول .

وكان ليفربول يأمل في مواصلة مشوار بطولة كأس الأتحاد الأنجليزي للأستمرار في حلم حصد أربعة ألقاب في الموسم الحالي بعد الفوز بلقب كأس رابطة المحترفين وتواجده في المنافسة الجادة على لقبي الدوري الأنجليزي و كأس الدوري الأوربي الا حلم الرباعية تبخر بالخسارة امام مانشيستر يونايتد في اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للوقت الأضافي .

وخلال لقاء صحفي مع احدى القنوات انفجر غضب المدير الفني الألماني عقب الأسئلة التي وجهت اليه على سبب تراجع أداء لاعبيه في الوقتين الأضافيين مؤكدا ان فريقه قدم مباراة كبيرة ولاعبيه كانوا حتى الدقائق الأخيرة في حالة طيبة ووجه كلوب انتقادات الى الصحفي مؤكدا انه لم يتابع فريقه بل ولم يتابع مانشيستر يونايتد كثيرا في الأونة الأخيرة .

بعد ذلك حاول الصحفي توجيه سؤال اخر ليورجن كلوب وبدأ بالقول …. حسنا بالفعل هناك الكثير من المباريات الا ان كلوب قاطعه قائلا : الا تعتقد هذا ؟ هيا يبدو انك لست في حالة طيبة اليوم وليس لدي حاليا الأعصاب والتحمل لكي أستمر في الأستماع اليك …. ليغادر كلوب اللقاء الصحفي بشكل مفاجىء ويترك المراسل الصحفي في حيرة شديدة .