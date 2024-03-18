وكيل صحة الغربية يتفقد سير العمل بمستشفي المحلة العام

تفقد الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، سير العمل داخل مستشفي المحلة العام، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتكثيف المرور علي المستشفيات .

واطمأن وكيل وزارة الصحة بالغربية خلال الزيارة علي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بأقسام العنايات المركزة، والأقسام الداخلية، والتأكد من توافر الأدوية اللازمة والمستلزمات الطبية، والتاكد من توافر الأمصال واللقاحات ومناظرة السجلات الطبية للمرضى للتأكد من تدوين كافة الإجراءات الطبية بها، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة أقسام الغسيل الكلوي ومناظرت الحالات والتأكد من توافر المستلزمات الخاصة بمرضى الغسيل الكلوي وايضا متابعه الصيدليه الرئيسيه للمستشفي والصيدليات الفرعيه ومتابعه توريد الادويه وتوافر الادويه الللازمه

وفي نهاية جولته استمع الى رأي بعض المترددين علي مستوي الخدمات المقدمه بالمستشفي ومدي رضاهم وماهي التحديات التي تواجه المواطنين كما اجتمع بإدارة المستشفي ناقش خلاله خطة العمل بالمستشفي، وتطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية، والإجراءات المتبعة لمواجهة التحديات التي تواجهه المستشفي ، وبحث المعوقات التي تؤثر علي سير العمل ووضع الحلول المناسبة لها ، مشددا على المتابعة المكثفة علي الأقسام الطبية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات أو سلبيات.