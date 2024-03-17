مؤسسة «التجارى الدولى» تشارك فى افتتاح مستشفى أهل مصر

افتتحت مؤسسة البنك التجارى الدولى مصرCIB Foundation، الطابق الأول المخصص لعلاج الأطفال بالمستشفى، والذى قامت المؤسسة بتجهيزه فى ضوء اتفاقية التعاون الموقعة مع مؤسسة أهل مصر للتنمية، وبقيمة إجمالية للتجهيزات بلغت نحو 40 مليون جنيه مصرى.

وجاء التعاون تحت شعار «من الجرح اتولد نجم» لتساهم مؤسسة البنك التجارى الدولى بتوفير الأجهزة والفرش الطبى لتجهيز 8 غرف رعاية مركزة، و12 غرفة رعاية متوسطة، و4 غرف إقامة داخلية ومحطات للتمريض.

ويمتد التعاون بين مؤسسة البنك التجارى الدولى ومؤسسة أهل مصر للتنمية إلى عام 2016 حيث خصص مجلس أمناء مؤسسة البنك التجارى الدولى، مليون جنيه مصرى لعلاج 159 طفلاً من الأطفال مصابى الحروق، وفى عام 2019 خصص مجلس أمناء المؤسسة حوالى 2 مليون جنيه مصرى لعلاج 282 طفلاً من الأطفال مصابى الحروق بمستشفى «أهل مصر».

وحضر الافتتاح كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفيرة سها جندى وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة، والسفيرة مريم خليفة الكعبى سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى حضور مجموعة من رجال الأعمال ورؤساء البنوك والشخصيات العامة.

كما حضر الافتتاح كل من الدكتورة هبة السويدى مؤسس مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالمجان ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، وهشام عز العرب رئيس مجلس أمناء مؤسسة البنك التجارى الدولى ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، ونادية حسنى أمين عام مجلس أمناء مؤسسة البنك التجارى الدولى، والمهندس شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجارى الدولى، ودينا أحمد سليمان مخطط أول برامج مؤسسة البنك التجارى الدولى.

ومستشفى «أهل مصر» هى أول مستشفى لعلاج الحروق بالمجان فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا على مساحة أكثر من 45 ألف متر مربع بطاقة استيعابية 200 سرير، تديرها وتشرف عليها مؤسسة أهل مصر للتنمية ويقدم المستشفى خدمات الرعاية الشاملة وإعادة التأهيل لمصابى الحروق الحادة والمزمنة وفترة النقاهة، ويعمل على تأهيل الناجين نفسيًا من خلال برنامج تأهيل نفسى متخصص، يشمل ذويهم والمتعاملين معهم.