"تصحيح المفاهيم المجتمعية والصحية" ندوة توعوية بالغربية

تشهد مديرية التضامن بالغربية سلسلة ندوات توعوية تحت شعار وعى لليوم الثانى على التوالى تناولت الندوة اليوم الأحد تصحيح المفاهيم المجتمعية والصحية والدينية المتعلقة بالإنجاب وتحديد النسل.

وتأتي هذه الندوة كبداية للرائدات حيث ان الرائدات ستقوم بسلسلة من الندوات والفعاليات التي سيتم تنظيمها لتصحيح المفاهيم المغلوطة حول تنظيم الأسرة وكثرة الإنجاب.

وأكد الحاضرين أن ملف الزيادة السكانية من أبرز الملفات والقضايا التي تحظى باهتمام كبير، وهذا يعود لما تمثله من خطورة على المجتمع، حيث إنها لا تقل خطورة عن الإرهاب، فهي تقلل من نصيب الفرد من الناتج القومى، إلى جانب انعكاساتها على حجم الإنجازات التي تتم على أرض الواقع في العديد من الملفات.

واستعرضت الندوة كيف يكون للرائدات الريفيات دور في مواجهة هذه الأزمة وفقا لاستراتيجية السكان التي وضعتها الحكومة، حيث يتم العمل على تفعيل دور الرائدات الريفيات لنشر مزيد من الوعى الصحي، ومتابعة المنقطعات، وتطرق الحضور إلى أهم الوسائل المستخدمه منها رفع قدرات الرائدات على متابعة المنقطعات عن الاستخدام للتعرف على أسباب الانقطاع، وتحفيزهم على استمرارية الاستخدام، وزيارات النفاس لتشجيعهم على المباعدة بين الحمل، والزيارات المنزلية لغير المستخدمين لجذبهن لعيادات تنظيم الأسرة.



تأتى تلك الندوات فى إطار توجيهات الدكتورة نيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية وتحت إشراف أحمد عبد المجلى وكيل تضامن الغربية .