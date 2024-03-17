أزهر شمال سيناء يحتفل بذكرى تأسيس الجامع الأزهر الشريف

نظمت منطقة شمال سيناء والوعظ، مساء اليوم، فعاليات الاحتفال بذكرى مرور (١٠٨٤) عاما هجريا على تأسيس الجامع الأزهر، وذلك بقاعة مركز إعلام العريش، تحت رعاية فضيلة الشيخ محمد سعد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء، ومدير عام منطقة وعظ شمال سيناء، فضيلة الشيخ مصباح عريف.

حضر الحفل السكرتير المساعد عبد العال البدري نائبا عن اللواء محمد عبد الفضيل شوشه، محافظ شمال سيناء، والذي أشاد فى كلمته بدور الأزهر الشريف الهادف فى نشر الفكر الديني الصحيح وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

كما حضر عدد من النواب والقيادات التنفيذية والشعبية ولفيف من الشخصيات العامة والعاملين بمنطقة شمال سيناء، والقمص غبريال ابراهيم وكيل مطرانية العريش نيابة عن نيافة الأنبا قزمان.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء خلال كلمته، أهمية دور الأزهر ومكانته العلمية والدعوية، منذ تأسيسه وحتى اليوم، مشددا أن الأزهر كان ولا زال صرحا وحاميا للإسلام وشريعته، حافظا للغة القرأن ومنهلا لطلاب العلم من العالم كافة.

وتحدث الشيخ مصباح العريف مدير عام منطقة وعظ شمال سيناء، عن أهم الإنجازات التى تمت بمناطق الوعظ، وانشاء الوحدات المجتمعية والدينية المتخصصة في بعض القضايا المتعلقة بالإنسانية، ثم تلا ذلك كلمة الدكتور محمود زقزوق وكيل وزراة الأوقاف، والذي أشار إلى التعاون البناء بين الأزهر والأوقاف فى نشر الفكر الوسطي وتسيبر القوافل الدعوية التي عمت جميع مناطق شمال سيناء.

من جانبه تناول القمص غبريال ابراهيم دور المؤسسات الدينية في ترسيخ المواطنة وضرورة التكاتف لمواجهة السلوكيات السيئة بالمجتمع، وأتبعه الأستاذ حسين عبد العزيز مدير فرع رواق شمال سيناء، متحدثا عن أهميه الرواق على أرض المحافظه والتعاون الكامل مع المؤسسات المجتمعيه كالشباب والرياضه وبعض المؤسسات التنموية.