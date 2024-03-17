فرانكفورت "مرموش" يسقط أمام دورتموند بثلاثية

خسر آينتراخت فرانكفورت أمام بوروسيا دورتموند بثلاث أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأخير في الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الألماني.

سجل ماريو جوتزه لاعب فرانكفورت هدف فريقه الأول في الدقيقة 13 في شباك فريقه السابق بوروسيا دورتموند، قبل أن يرد كريم أديمي بهدف التعادل 33 من عمر اللقاء.

انتهى الشوط الأول بالتعادل بين فرانكفورت ودورتموند بهدف لكلا الفريقين.

وفي الشوط الثاني سجل ماتس هوملز نجم بوروسيا دورتموند هدف فريقه الثاني في الدقيقة 81 قبل أن يضيف إيمري تشان ثالث أهداف أسود الفيستيفال في الوقت الإضافي عبر ركلة جزاء، وشارك مرموش مع فريقه فرانكفورت اساسيا منذ بداية اللقاء حتى النهاية وقدم أداءا جيدا.

موقف فرانكفورت ودورتموند في جدول ترتيب الدوري الألماني:

رفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الألماني فيما يتوقف رصيد فرانكفورت عند 40 نقطة في المركز السادس.