جامعة كفر الشيخ تنظم حفل ختام الأنشطة الطلابية بالمدن الجامعية

شهد رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقى، حفل ختام الأنشطة الطلابية بالمدن الجامعية للعام الجامعي الحالي، بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي أبو شوشة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأسبق، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور احمد الطراوي المشرف على المدينة الجامعية طلاب، والدكتور نجوي الخطيب المشرف على المدينة الجامعية طالبات، والدكتور مشيرة العباسي المشرف على التغذية، والدكتور طارق الملا مدير عام المدن الجامعية، ومديري قطاع المدن الجامعية طلاب وطالبات والمطاعم.

وكرّم رئيس جامعة كفر الشيخ، الطلاب المصريين والوافدين وذوي القدرات الفائقة المقيمين بالمدن الجامعية والفائزين فى الأنشطة والمسابقات الرياضية المختلفة، كما عقد رئيس الجامعة لقاءً مفتوحاً مع طلاب المدن الجامعية.

كما شارك رئيس جامعة كفرالشيخ، طلاب المدن الجامعية حفل الإفطار الجماعي، وذلك بهدف تعزيز أواصر الود والألفة بين الطلاب والقيادات الجامعية، وخلق روح البهجة والسرور والمحبة بينهم في شهر رمضان الكريم، مشيدًا بجهود العاملين، وطالبهم برفع مستوى الخدمة بما يحقق رضا الطلاب المقيمين فى المدينة.

أكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبد العال، أن إدارة الجامعة تولي اهتمام كبير بطلاب المدن الجامعية المغتربين، وخصوصا مع تزامن وجودهم فى شهر رمضان الكريم لاستمرار الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، حيث يتم توفير كافة أوجه الرعاية والدعم للطلبة طوال فترة إقامتهم بالمدينة الجامعية، وتهيئة الأجواء المعيشية المناسبة للاستذكار خلال الشهر الفضيل.