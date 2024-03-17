علامة بسيطة تدل على إصابتك بمرض السكري من النوع الثاني

مرض السكري من النوع الثاني هو النوع الأكثر شيوعا من مرض السكري، وما يصل إلى 90 في المائة من مرضى السكري مصابون به المرض، الذي يتميز بارتفاع نسبة السكر في الدم، ناتج عن حقيقة أن الجسم لا ينتج ما يكفي من الأنسولين أو لا يستجيب بشكل كاف لهذا الهرمون، وهو أمر ضروري لتحويل الجلوكوز إلى طاقة مفيدة.

وزيادة نسبة السكر في الدم في مرض السكري 2 تزيد من خطر تلف الأوعية الدموية والأعصاب، وهذه الأمراض المرتبطة بها، بما في ذلك أمراض القلب والكلى والاضطرابات العصبية.

يكتب Express، في إشارة إلى بيانات Wayne UNC للرعاية الصحية، أن العديد من الناس لا يدركون تعرضهم لمرض السكري من النوع 2 بسبب العديد من العلامات "الهادئة" التي لا يلاحظها أحد وأكثرها شيوعا هو التبول المتكرر.

يبدأ بعض مرضى السكري في الذهاب إلى المرحاض في كثير من الأحيان في الليل، ويقول الخبراء إن مثل هذا التغيير في عمل الجسم هو علامة حمراء، خاصة إذا كنت تتبول في كثير من الأحيان حتى عن طريق الحد من تناول السوائل.

ينصح الأشخاص الذين يبدأون في زيارة المرحاض في كثير من الأحيان بالتوقف عن تناول المشروبات الحلوة، وكذلك شرب ما لا يقل عن 2 لتر من الماء النظيف يوميا لعدة أيام، وإذا لم يتغير التبول المتكرر، فمن الضروري استشارة الطبيب.

كما أطلق المتخصصون أيضا على علامات "هادئة" أخرى لمرض السكري.

زيادة العطش.

جوع شديد.

الضعف، التعب.

الشعور بحقن الإبرة.

عدم وضوح الرؤية.

حكة في الجلد.

شفاء الجروح ببطء.

مزاج غير مستقر.

التهابات المسالك البولية المتكررة.