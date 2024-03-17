تعرف على موعد مباراتى الزمالك وفيوتشر فى ربع نهائي الكونفدرالية

أوقعت قرعة دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الزمالك مع فيوتشر وحدد الإتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف موعد مباراة الذهاب يوم ٣١ مارس الجارى فى تمام الساعه التاسعه مساءا بتوقيت القاهره باستاد القاهره الدولي بينما يلتقى الفريقان فى الإياب يوم ٧ إبريل المقبل فى التاسعه مساءا أيضا.وتذاع المباراتين عبر قناة بيين سبورت ٦ .

من ناحيه أخرى عقد الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مطولة مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول، بحضور أحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة.

جاءت الجلسة لمناقشة العديد من الأمور الخاصة بالفريق الأول، ضمن الجلسات الدورية المحددة من مجلس الإدارة مع المدير الفني خلال الفترة الأخيرة.وشهدت الجلسة مناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص الفريق خلال المرحلة المقبلة، في ظل ارتباط الزمالك بخوض مواجهتين في غاية الأهمية أمام مودرن فيوتشر في ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.