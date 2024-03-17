قتل ربة منزل وطفلها .. إحالة أوراق عامل لفضيلة المفتي بالبلينا

أحالت محكمة جنايات سوهاج، مساء اليوم الأحد، وبإجماع الآراء أوراق المتهم "م . ب . س" عامل، يقيم بدائرة مركز البلبنا جنوب محافظة سوهاج، إلى فضيلة المفتي وتحديد جلسة اليوم الثاني من دور شهر أبريل للنطق بالحكم، بتهمة قتل المجني عليها "ا . م . ح" ربة منزل، ونجلها الطفل "ه . م . س" بدائرة المركز .

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم، وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم، وإبراهيم مرتضى، بأمانة سر محمد عبد الحميد، وأحمد سعد.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 عندما تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بلاغا يفيد مقتل ربة منزل وابنها الطفل إثر طعنهما عدة طعنات نافذة متفرقة بالجسم بعد التعدي عليهما بالضرب بسلاح أبيض "سكين" وتم نقلهما إلى المستشفى المركزي جثتين هامدتين.

ومن خلال التحريات تبين أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة حيث تسلل إلى مسكن المجني عليها لسرقتها وعندما شعرت به إنهال عليها ضربا بالسكين فى أماكن متفرقة بالجسد مما أسفر عن مصرعها فى الحال وأثناء قيامه بسرقة المشغولات الذهبية شاهد الطفل داخل الشقة فقرر للتخلص منه وطعنه عدة طعنات نافذة حتى فارق الحياة وتمكن من سرقة القرط الذهبى الخاص بالمجني عليها وفر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق ذكره .