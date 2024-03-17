خير خلف لخير سلف.. نجل هاني الناظر يستكمل مسيرة والده

خير خلف لخير سلف، هذا أدق ما يمكن وصف الدكتور محمد الناظر نجل الدكتور الكبير هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية والرئيس الأسبق للمعهد القومي للبحوث، الذي رحل عن عالمنا في 22 فبراير الماضي بعد صراع مع مرض السرطان.

وبدأ الدكتور محمد الناظر، في استخدام الصفحة الشخصية لوالده عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ليتابع الاستفسارات الطبية الخاصة بالمتابعين ووصف العلاج اللازم لها مثلما كان يفعل والده، للحفاظ على الخير الذي كان يتبعه الدكتور الراحل هاني الناظر، وخاصة أن الابن متخصص في الأمراض الجلدية أيضًا كوالده.

ونشر نجل الناظر عبر صفحة والده قائلًا: كل سنة وانتم طيبين، ان شاء الله الصفحة هتفضل شغالة، واللي عنده مشكلة جلدية مش لازم يروح العيادة ويقدر يكتبها في التعليقات وربنا يقدرني وأكتب له العلاج اللي محتاجه.

علاج الشعر المتقصف والجاف

ونشر الدكتور محمد الناظر أمس وصفة طبية للذين يعانون من تقصف أو جفاف أو هيشان الشعر وهي: كمية متساوية من زيت الأرجان وزيت الجوجوبا، وأخذ كمية بسيطة على اليد ووضعها على أطراف الشعر أو على الشعر كله بدون وضعه على فروة الرأس، واستخدامه زي أي سيرم.

وأضاف: الميزة في الزيوت دي إنها زيوت جافة وبالتالي لا تعطي ملمس زيتي للشعر.

وأكد: طبعا مهم يكون الزيوت جودتها كويسة، فحاولوا تجيبوها من مصدر موثوق منه.