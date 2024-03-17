سوهاج الأزهرية تحتفل بمرور 1084 عاماً على تأسيس الجامع الأزهر

نظمت منطقة سوهاج الأزهرية بقيادة فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية، اليوم الإثنين الإحتفال السنوي بذكرى تأسيس الجامع الأزهر الشريف، والتي توافق السابع من شهر رمضان المبارك بحضور اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، والدكتور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ والأستاذ الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، ووكلاء وزارات الأوقاف والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي وبيت العائلة المصرية، والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية للمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومديرو عموم المنطقة والوعظ ومديرو الإدارات.





بدأت فعاليات الإحتفالية بالسلام الجمهوري وما تيسر من آيات الذكر الحكيم للقارىء حاتم الحرزاوي.





وخلال كلمته التي ألقاها فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية تناول فيها دور الأزهر الشريف في بناء الأجيال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية، كما وجه فضيلته الشكر والتقدير للحضور لحرصهم على مشاركة الأزهر الشريف في احتفاله بالذكري السنوية لتأسيس الجامع الأزهر، مؤكدًا أن الأزهر الشريف منذ انطلاق حلقاته قبل 1084 عاماً وهو يبنى الأجيال بعلوم الدين والدنيا وتاريخه في هذا الشأن يشق على صفحات المؤلفات أن تفيه بحقه، فهو منذ أن أُرسيت قواعد العلم به وهو يقوم بالدور الأكثر أهمية في تاريخ الأمة الإسلامية، وهو بناء الأجيال التي تحافظ على الإسلام عقيدة وشريعة وعلى مقدرات الأمة وحضارتها.





وألقى رئيس المنطقة الضوء على جهود الأزهر في مختلف مراحله التعليمية، وحرصه على التطوير المستمر بدءًا من انتشار الروضات بالمعاهد الأزهرية بقسميها العربي واللغات وإطلاق العديد من المبادرات التي تواجه الانحرافات السلوكية مثل مبادرة أنا الراقي بأخلاقي واهتمامه بالأنشطة الطلابية التي تنمى ملكات الفكر والإبداع؛ مثل مبادرة المترجم الناشئ وفارس المتون إلى جانب اعتماد العديد من مؤسساته من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.





واختتم رئيس المنطقة حديثه بالتوجه بخالصِ الشكرِ والتقديرِ لفضيلةِ الإمامِ الأكبرِ حَفِظَهُ اللهُ على جهودِهِ المخلصةِ في خدمةِ الأزهرَ والعالمَ الإسلامي داعيًا الله عز وجل أن يحفظَ مصرَ وأزهرهَا وشعَبَها وقيادَتَها من كلِ سوءِ ومكروهٍ، وقدم فضيلته درع الأزهر الشريف لمحافظ سوهاج.

كما تضمن الحفل فقرات متنوعة وكلمات من الأستاذ الدكتور علي عبد الموجود، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بسوهاج والشيخ الضبع محمد احمد، مدير عام وعظ سوهاج والدكتور محمد حسني، وكيل وزارة الاوقاف بسوهاج عن علماء الأزهر في محافظة سوهاج ودورهم في السلم والحرب، ودور الأزهر الشريف في نشر الفكر الإسلامي وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وكلمة واعظات الأزهر بسوهاج تحدثت فيها الواعظة نجاة هاشم عن دور المرأة في الأزمات والحروب، وعرض فيلم وثائقي عن الأزهر، وفقرات انشادية من طلاب المعاهد الأزهرية بسوهاج.





من جانبه ألقى الانبا كيرلس فهيم كلمة فرع بيت العائلة المصرية بالمحافظة، بينما ألقى الدكتور نور الرمادي، مدير إدارة الرواق كلمة فرع الرواق الأزهري، وألقى الشيخ رمضان شعيب، كلمة فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بسوهاج.





ونظم الأزهر الشريف اليوم احتفالية بذكرى مرور (1084) عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر، وذلك في رحاب الجامع الأزهر، بحضور فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، وجمعٍ من كبار علماء الأزهر وقياداته، مع إقامة احتفاليات لهذه الذكرى الطيبة في جميع محافظات الجمهورية بتنظيم قطاع المعاهد والمناطق الأزهرية. وكان المجلس الأعلى للأزهر قد قرر فى مايو 2018 برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر فى السابع من رمضان عام 361هـ يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر.