رئيس جهاز الشروق يتفقد مشروع رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع بحي النادي

تفقد المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، يرافقه مسئولو الجهاز، أعمال مشروع رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع الجارى تنفيذه بحى النادى، والذى يهدف إلى تيسير الانتقال وسهولة الحركة المرورية.

واستهل رئيس جهاز مدينة الشروق، الجولة بالمرور على الأعمال الجارية بأرصفة المشاة، والجُــزر، ورفع المخلفات من مواقع العمل.

وأوضح “سعد”، أنه حتى الآن تم إنهاء 4 آلاف متر مسطح من الأرصفة شملت تنفيذ (بلردورات /إنترلوك/خرسانة مطبوعة)، علاوةً على تنفيذ طبقة أسفلتية تتعدى 5 آلاف متر مسطح بالطرق الداخلية بالحي، مع رفع ما يقرب من 3 آلاف متر مكعب من المخلفات الناتجة من أعمال التطوير.