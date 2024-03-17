الأحد 17 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس جهاز المنيا الجديدة: بدء ترفيق الأراضي المميزة لطرحها للمواطنين

جانب من جولة رئيس
جانب من جولة رئيس جهاز المنيا الجديدة

تفقد المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، ومسئولو الجهاز، مشروع تنفيذ توسعات محطة الصرف الرئيسية بالمدينة، والذي تم البدء في تنفيذه مؤخراً لخدمة التوسعات العمرانية بالمدينة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات الجارية.

وأوضح محمد، أن المشروع تقدر تكلفة تنفيذه بـ 281 مليون جنيه، وقد تم رفع الميزانيات الشبكية للمحطة وخطوط الطرد، وكذا عمل الجَّسات اللازمة للمحطة ومسار الخطوط، وتم بدء العمل في أعمال حفر لزوم البيارة، وكذا اعتماد المواسير وبعض المهمات الميكانيكية والكهربائية تمهيداً لبدء أعمال التوريدات.

وتابع رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، أعمال تنفيذ مرافق الحيين الثالث والرابع بمساحة ٦٨٠ فدانا ضمن منطقة الـ ١٣٦٠ فدانا الجاري ترفيقها، وذلك ضمن مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بتوسعات المدينة.

 تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي والري والطرق

وتفقد رئيس الجهاز، ومرافقوه، أعمال تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي والري والطرق فرمة بالمجاورة الـ ١٢، والمخططة " قطع أراضي إسكان متوسط "، تمهيداً لتسليم قطع الأراضي للحاجزين، كما تم تفقد تقدم سير العمل بمرافق المجاورة السابعة " قطع أراضي مميزة "، ضمن مشروع تنفيذ مرافق الحيين الأول والثاني بذات المنطقة، تمهيداً للإعلان عن طرح قطع أراض مميزة في أقرب وقت ممكن .

وأكد رئيس الجهاز، ضرورة متابعة تقدم سير العمل بمشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالمدينة، وذلك لتوفير قطع أراض بمختلف مستويات الإسكان كاملة المرافق يمكن الإعلان عن التقدم لحجزها.

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