مسؤول أممي: نثمن نجاح أول تجربة للممر البحري في إيصال المساعدات لغزة

ثمن رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة السفير الدكتور هيثم أبوسعيد نجاح أول تجربة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر الممر البحري من قبرص إلى قطاع غزة.

وقال أبوسعيد ـ اليوم (الأحد) من جنيف إن إجراءات الممرات البحرية والمائية لإيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في شمال غزة ناجحة وبالتالي سيتم إرسال باخرة ثانية خلال الأيام القليلة القادمة " .

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة الاعتماد على الممرات البحرية لإيصال المساعدات إلى غزة خاصة في ظل القيود والعراقيل التي تفرضها قوات الاحتلال على الشاحنات التي تعبر معبر رفح البري، مشيرا إلى أن هناك مباحثات جادة لفتح الممر البحري "رقم 96" في شمال القطاع.

وأكد أبوسعيد على الجهود المستمرة التي تبذلها الأمم المتحدة لتلبية كافة احتياجات أهالي القطاع التي من بينها سعيها الدؤوب لفتح العديد من الممرات البحرية والبرية وإيصال المساعدات الإنسانية للحد من معاناة الشعب الفلسطيني.

العفو الدولية تناشد الرئيس الأمريكي التحرك لوقف إطلاق النار في غزة

ناشدت منظمة العفو الدولية، الرئيس الأمريكي جو بايدن، التحرك للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل.

وأضافت العفو الدولية، في تدوينة عبر منصة «إكس»، أنه «قُتل حتى الآن أكثر من 30 ألف شخص في الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة المحتل، العديد منهم بذخائر أمريكية الصنع.

وشدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على ضرورة إيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، معربا عن تقديره لدعم سنغافورة لجهود تحقيق السلام وحل الدولتين.

جاء ذلك خلال استقبال الملك عبدالله الثاني، اليوم /الأحد/ في مدينة العقبة، لوزير الخارجية السنغافوري فيفيان بالاكريشنان، بحضور ولى العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، والسفير السنغافوري لدى المملكة شامشير زمان، حيث تم بحث علاقات الصداقة بين البلدين وسبل توسيع التعاون بينهما، فضلا عن بحث مستجدات الأوضاع في قطاع غزة.

وأكد الملك عبدالله الثاني ضرورة وقف الحرب ومضاعفة توفير المساعدات إلى القطاع، مثمنا مساهمة سنغافورة في الاستجابة الإنسانية في غزة.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارتي الخارجية والدفاع في سنغافورة، اليوم، وصول ثالث دفعة مساعدات إلى الأردن تمهيدا لإسقاطها جوا بقطاع غزة، بالتعاون بين القوات الجوية السنغافورية ونظيرتها الأردنية.

وأوضحت وزارتي الخارجية والدفاع، وفقا لشبكة "تشانيل نيوز آشيا"، أن سنغافورة جمعت المساعدات التي تشمل أيضا معدات ومؤن طبية بالتشاور الوثيق مع الأردن ووفق الاحتياجات على الأرض في غزة، مؤكدتان على أن سنغافورة مستمرة في المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، كما تحث كافة الأطراف على السماح بالدخول الفوري والآمن دون عوائق للمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين في غزة.