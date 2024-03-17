مسلسل كامل العدد بلس 1 الحلقة السابعة .. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

ينطلق مسلسل كامل العدد بلس 1 الحلقة السابعة، بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل كامل العدد بلس 1

يعرض مسلسل كامل العدد بلس 1، على قناة ON drama اليوم في تمام الساعة 6:05 مساء، على أن يتم إعادتها على القناة نفسها في تمام الساعة 6:05 مساء، وتكون الإعادة الساعة 1:30 صباحا، بينما يتم إذاعتها على قناة ON الساعة 7:30 مساء، ويتم إعادتها على نفس القناة الساعة 8:15 صباحا.

أطلقت إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة البوسترات الفردية لنجوم مسلسل كامل العدد بلس 1 ، بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، صدقي صخر، المقرر أن يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل كامل العدد +1 بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

مسلسل كامل العدد +1

تدور أحداث مسلسل كامل العدد +1 في إطار اجتماعى لايت، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بابنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالاً لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى 2023 .

مسلسل كامل العدد +1

أحداث مسلسل كامل العدد الجزء 1

تتضمن أحداث مسلسل كامل العدد حياة السيدة المطلقة بعد الانفصال عن زوجها، وحياتها الجديدة مع أطفالها والتفكير في الزواج مرة أخرى، كل تلك الأحداث تتناولها حلقات المسلسل في قالب كوميدي خفيف.

مسلسل كامل العدد +1

يأتي مسلسل كامل العدد في 15 حلقة، بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، مع مشاركة مميزة للفنانة إسعاد يونس، تأليف: يسر طاهر، رنا أبو الريش، ومن إخراج: خالد الحلفاوي.

صدقي صخر ينضم لمسلسل كامل العدد+ 1

انضم الفنان صدقي صخر لأبطال مسلسل كامل العدد +1، ليخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل 2024.