رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد رفع كفاءة محاور الطرق ومداخل الميناء

تفقد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أعمال تعديل ورفع كفاءة محاور الطرق والجزر بمداخل ميناء دمياط، وذلك بإضافة حارتين للمدخل للعمل على سيولة الحركة المرورية بمدخل الميناء.

وأوضح رئيس جهاز دمياط الجديدة، أنه تم الانتهاء من زراعة النجيل بالجزر والمداخل، واستكمال أعمال الزراعة، والانتهاء من رفع كفاءة وتركيب البلدورات، وتجهيز الأرصفة لأعمال الصبة مع استمرار أعمال فرد طبقة الأساس لتوسعة محاور الدخول والخروج للميناء والمنطقة التخزينية.

ووجه "خلف الله"، بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال من خلال التنسيق بين إدارات الجهاز والشركة المنفذة طبقاً للجودة والمواصفات، مؤكداً أن الأعمال يتم تنفيذها في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة مشروعات رفع الكفاءة والتطوير بالمدن الجديدة.