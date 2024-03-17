محافظ جنوب سيناء يبحث خطة إعداد مائدة إفطار بطور سيناء

عقد اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اجتماعا تنسيقيا ظهر اليوم بمكتبة بمدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار الإعداد لمائدة إفطار المحافظة السنوية بطورسيناء، بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية ورئيس مدينتي الطور وشرم الشيخ.

ويشارك في حضورالمائدة كافة أطياف المجتمع بجنوب سيناء من مشايخ وعواقل وموظفين وعمال وجهات امنية وأسر.

وتابع المحافظ، كافة الاستعدادات لتتناسب مع كمية الحضور التي تتعدى 1000 فرد ووجه بتزويد المائدة بكل ما تحتاجة من مواد غذائية ولحوم ومشروبات وفواكهه وإقامة أمسية دينية على هامش الحفل ،وستقام المائدة يوم الأربعاء القادم للتزامن مع ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة.



وأعطى المحافظ توجيهاته باستمرار موائد الرحمن اليومية بكافة المدن وزيادة دعم مائدة الرحمن بطور سيناء لزيادة اعداد مرتاديها حتى وصل عدد الوجبات اليومية الى 700 وجبة إفطار، فضلًا على مثيلاتها على السحور.

وجه بالبدء في تطوير ورفع كفاءة مسجد الصحابة بالسوق القديم من طلاءات وأنارة وفرش سجاد ليكون ذلك التطوير جاهز للافتتاح يوم الاحتفال بليلة القدر.

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