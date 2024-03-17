سقوط أمطار على سانت كاترين وإعلان حالة الطوارئ بجنوب سيناء

شهدت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء اليوم الأحد، تساقط أمطار خفيفة مع استمرار الطقس الغائم على كافة مدن المحافظة، وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ.



واعتبرها بدو سانت كاترين أنها أمطار الخير التي تملأ الآبار والسدود والبحيرات والخزان الجوفي.



وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، اليوم الأحد، أنه يجري التواصل على مدار اليوم بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية، للوقوف أول بأول على تداعيات حالة الطقس على كافة مدن المحافظة مستقرة حتى الآن على الرغم من بعض المدن يسودها طقس غائم جزئي، وجرى التنسيق مع رؤساء المدن بالاصطفاف الدائم للمعدات الثقيلة، والتأكد من كفاءتها، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ خطة الطوارئ العاجلة في حالة التعرض لتقلبات جوية مفاجئة، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتحرك الفوري في حالة حدوث أي طوارئ.

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