أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الاول بنادي ليستر سيتي تشكيله الرسمي لمواجهة تشيلسي، التى ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات بطولةكأس الاتحاد الانجليزي لموسم 2023 ـ 2024.

تشكيل ليستر سيتي الرسمي أمام تشيلسي في كأس الاتحاد الانجليزي

في حراسة المرمى: ياكوب ستولارتشيك.

الدفاع: يانيك فيسترجارد-ووت فايس- حمزة تشودري- ريان بيرتراند.

الوسط: ويلفريد نديدي- هاري وينكس.

أمامها: ستيفي مافيديدي- كيرنان ديوسبري هال-عبدول فاتاو إسحاقو.

الهجوم: باتسون داكا.

موعد مباراة تشيلسي وليستر سيتي

ويتقابل تشيلسي مع نظيره ليستر سيتي، في تمام الساعة الثانية الا الربع ظهرا بتوقيت القاهرة، الثالثة الا الربع بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي وليستر سيتي

وتذاع مباراة تشيلسي وليستر سيتي، على شبكة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للبطولة وتبث اللقاء عبر شاشتها بى ان سبورتس اتش دى 1.