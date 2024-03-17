روسيا تعزز القوة النارية لمواجهة المسيرات البحرية الأوكرانية

أمرت روسيا، اليوم الأحد، بزيادة القوة النارية والتدريب للبحرية لمواجهة تهديد الطائرات المسيّرة الجوية والبحرية الأوكرانية بعد سلسلة ضربات استهدفت سفنا حربية روسية.

وقال وزير الدفاع سيرجي شويجو، في بيان خلال زيارة لأسطول البحر الأسود في جنوب روسيا "يجب إجراء تدريب للأفراد كل يوم. تدريب على كيفية صد هجمات من الجو ومن سفن غير مأهولة"، وفقا لسكاي نيوز عربية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن شويجو "أمر بنشر قوة نيران إضافية وأنظمة مدافع رشاشة من العيار الثقيل لهزيمة طائرات العدو المسيّرة".

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد تدمير 35 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق موسكو وبيلجورود وكالوغا وأوريول وروستوف وياروسلافل وكراسنودار وكورسك.

من جانب آخر، نقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو قوله إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت عددا من الطائرات المسيرة كانت تحلق باتجاه العاصمة الروسية في وقت مبكر اليوم الأحد.

وأضاف أنه جرى تدمير طائرة مسيرة في منطقة رامنسكي في موسكو وأخرى في منطقة ستوبينسكي، فيما تم إسقاط طائرتين مسيرتين أخريين في منطقة دوموديدوفو.

وذكر أنه لم ترد أنباء عن إصابات أو أضرار.

وكان عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرغي سوبيانين، قد أعلن اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي في مناطق رامنسكي وستوبينو دوموديدوفو، تصدت لعدة هجمات باستخدام طائرات مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة.

وقال سوبيانين في بيان عبر تطبيق "تليغرام"، "أحبطت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع في منطقة دوموديدوفو الحضرية اليوم هجومًا بطائرتين مسيرتين تحلقان باتجاه موسكو، وبحسب البيانات الأولية، لم تقع أضرار أو إصابات في الموقع الذي سقط فيه الحطام".

ولاحقًا قال سوبيانين، إن "أحبطت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع في منطقة رامنسكي الحضرية هجومًا بطائرة بدون طيار كانت تحلق باتجاه موسكو". مؤكدًا أن الدفاع الجوي الروسي أحبط هجومًا مماثلاً في نفس المنطقة بعد لحظات دون وقوع خسائر أو إصابات.

كما أكد إحباط هجوم بطائرة مسيرة في مدينة ستوبينو، قائلاً، "بحسب البيانات الأولية، لم تقع أضرار أو إصابات في الموقع الذي سقط فيه الحطام، ويعمل متخصصو خدمات الطوارئ في مكان الحادث".

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.