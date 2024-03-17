تشكيل تشيلسي الرسمي أمام ليستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو عن تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة ليستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب "ستامفورد بريدج".

تشكيل تشيلسي أمام ليستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي



في حراسة المرمى: سانشيز.

في خط الدفاع: جوستو - ديساسي - شالوباه - كوكوريلا.

في خط الوسط: كايسيدو - جالاجار - كول بالمر.

في الهجوم: مودريك - جاكسون - ستيرلينج.

موعد مباراة تشيلسي وليستر سيتي

ويتقابل تشيلسي مع نظيره ليستر سيتي، في تمام الساعة الثانية الا الربع ظهرا بتوقيت القاهرة، الثالثة الا الربع بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي وليستر سيتي

وتذاع مباراة تشيلسي وليستر سيتي، على شبكة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للبطولة وتبث اللقاء عبر شاشتها بى ان سبورتس اتش دى 1.