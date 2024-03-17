دعاء زهران: "المتحدة" تتصدر عالم الإنتاج الدرامي في المنطقة العربية

أكدت الدكتورة دعاء زهران، رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أثبتت ريادتها وقدرتها على تقديم أفضل الأعمال الدرامية لهذا الموسم الرمضانى.

وأوضحت زهران، خلال تصريحات صحفية، أن الشركة المتحدة أصبحت تتصدر عالم صناعة الإنتاج الدرامى فى المنطقة العربية بشكل عام، كما أنها حققت طفرات قوية فى مجال الدراما والإعلام، وحققت قفزت خطوات للأمام خلال السنوات الماضية بما تقدمته من برامج واعمال فنية عبر شاشاتها على أعلي مستوي.

وأشارت رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، إلى أن "المتحدة: قدمت من أعمال درامية متميزة ساهمت فى خلق روح الانتماء لدى الأجيال الجديدة، كما أنها كما قدمت نماذج ايضا من إنتاج وثائقيات وأفلام تسجيلية وبرامج وتنويهات واستحدثت آليات وقوالب فنية تحيى رموزنا الثقافية والفنية وتعطينا معلومات عن أعمالهم ومسيرتهم الإبداعية.

وأضافت الدكتورة دعاء زهران، أن الشركة تساهم بقوة فى دعم صناعة تثقيف المشاهد المصرى وتنمية وعيه، كما أنها تهدف إلى تقدم كل ما يلامس احتياجات الأسرة من برامج هادفة ومحتوى درامى يناسب الجميع.