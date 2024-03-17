ندوة نشر الوعي الأثري لطلاب مدارس الفيوم في ضوء مبادرة "كنز بلادي"

نفذت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بالتعاون مع منطقة أثار الفيوم، ندوة عن الوعى الاثرى وذلك في ضوء توجيهات الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بشأن تفعيل برتوكول التعاون بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم، ومنطقة آثار الفيوم لنشر الوعي الأثري لدى طلاب المدارس، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة الخاصة بالتوعية الأثرية تحت عنوان (مبادرة كنز بلادي)

وتم تنفيذ ندوة عن "الوعي الأثري في الفيوم"، بمدرسة ملحقة المعلمات بغرب الفيوم ، وموضوع الندوة " الصناعة في مصر القديمة "

جدير بالذكر أن تلك المبادرة تأتي تعزيزًا لدور الفيوم كمدينة تعلم مدى الحياة تتبع اليونسكو والتي تتولى مهمة الإشراف على أنشطتها بالمدارس إدارة التخطيط والمشروعات، وحضر الندوة مسئولي التخطيط والمشروعات بالمديرية وإدارة غرب الفيوم التعليمية ، والشئون التنفيذية والعلاقات العامة ، ومن إدارة الوعي الأثري ، هدى محمد وإيمان علاء.

ومن جهه اخرى شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم - التعليم الفني (مدرسة ناصر الثانوية الصناعية - إدارة سنورس الصناعية) في مسابقة فني مبتكر في المسار الزراعي، والمنفذه ضمن مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وفاز كل من الطالب عمار ثروت عبدالعزيز عطية ، والطالب عبدالله رمضان ضيف سالم - الصف الثاني الثانوي الصناعي - قسم كهرباء، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة فني مبتكر في المسار الزراعي ، من خلال ابتكار نموذج أولي عبارة عن ألة جديدة تساعد على ري الأراضي الزراعية وتوفير الوقت والمياه اللازمة لري الأراضي الزراعية وتوليد طاقة كهربائية

ويهدف مشروع Agronova إلى توفير الوقود المستخدم في تشغيل الآت الري عن طريق استبدال محرك الوقود بالتوربينات التي تعمل بقوة اندفاع المياه الجارية بشكل رئيسي.

قدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة للطلاب الفائزين في المسابقة، وقدمت الشكر والتقدير الى محمد عبدالسلام مدير عام إدارة التعليم الفني بالمديرية ، وإدارة مدرسة ناصر الصناعية ، وفريق العمل بالمدرسة والمشرفين على الطلاب ، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل ، والمشاركة الإيجابية والمتميزة فى المسابقة على مستوى الجمهورية.

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