الأحد 17 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الفول اليوم الأحد سابع أيام رمضان عند التاجر.. المستورد بكام

الفول
الفول

سعر الفول اليوم الأحد.. حالة من الاستقرار يشهدها سعر الفول هلال تعاملات اليوم الأحد السابع من رمضان في الأسواق المصرية والمحلية ولدى التاجر، وسجلت أسعار الفول البلدي بالسوق المحلي استقرارًا اليوم، نحو 39,000 جنيهًا للطن.
 

وتعتبر أيضًا من الموضوعات الأكثر بحثًا وتصدرًا على محركات البحث، إذ يعتبر من ضمن الأكلات الأكثر شعبية وطلبًا يوميًا، مما يجعله مراقب بشكل مكثف من قبل المصريين حول التعرف على أسعار الفول البلدي اليوم، خاصة في ظل الارتفاعات التي تشهدها السلع في الأسواق المحلية، سواء كان محلي أو مستورد وسواء كان ذلك الارتفاع في الأسواق فقط أو على جميع الأصعدة.

وفي هذا الصدد، ترصد بوابة الوفد الإلكترونية، بصورة لحظية كل ما هو جديد عن سعر الفول البلدي والمستورد اليوم الأحد، لدى التجار الجملة، حيث شهدت استقرارًا في سوق الجملة، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

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أسعار الفول اليوم الأحد

 

أسعار الفول البلدي 


سجلت أسعار الفول البلدي بالسوق المحلي استقرارًا اليوم، نحو 39,000 جنيهًا للطن.

الفول الاسترالي
كما سجل سعر الفول الاسترالي استقرارًا لدى التجار بلغ نحو 30,000 جنيه للطن.
 

وكان حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين قد أدلى بتصريحات سابقة له، أن هناك معروضًا جيدًا من الفول البلدي والمستورد في الأسواق، ولدى مصر احتياطي استراتيجي كبير منه، منوهًا بأن الدولة المصرية تستورد حوالي 80% من احتياجاتها، وذلك من أستراليا وليتوانيا وبريطانيا، في حين تنتج حوالي 20% من الاستهلاك الكلي، وتقدر الأراضي المزروعة بالفول بحوالي 130 ألف فدان.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الأسواق المحلية خلال الآونة الأخيرة قد شهدت حالة من التباين في سعر الفول البلدي 2024 داخل عدد من محال العطارة وتجار المواد الغذائية، ولهذا فإن بوابة الوفد الإلكترونية، تحرص باستمرار على تقديم تقريرًا يوميًا عن سعر الفول البلدي والمستورد اليوم في المزرعة لرصد التغيرات التي يشهدها سوق السلع داخل مصر.

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