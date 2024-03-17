محافظ الفيوم يفتتح توسعات وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى سنورس المركزى

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، توسعات وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى سنورس المركزي، بعد تزويدها بعدد 18 ماكينة غسيل جديدة، وأجهزة طبية حديثة.



جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة مرفت عبد العظيم، ورفعت سعيد ضاوي، عضوي مجلس النواب، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي للمحافظة، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة، ومحمد فتحي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، والدكتور محمد سيد مدير مستشفى سنورس المركزي، والدكتور محمود الجبالي مدير إدارة الكلى بمديرية الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية والطبية بالمحافظة.

جولة في المستشفى

عقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم، وحدة الغسيل الكلوي التي تشمل 45 ماكينة قديمة و18 ماكينة جديدة، واستمع لشرح تفصيلي حول الخدمات التي تقدمها الوحدة وآليات عملها، وكذا أعداد المترددين عليها، كما قام بجولة تفقدية داخل أروقة المستشفى، تفقد خلالها عدداً من الأقسام والوحدات العلاجية.

وأكد المحافظ، أن الدولة المصرية تولى رعاية خاصة بقطاع الصحة، وتعمل على تطويره أولاً بأول لتوفير الرعاية الطبية والعلاجية الملائمة للمواطنين، مشيراً أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تضع على رأس أولوياتها الارتقاء بالقطاع الصحي لاتصاله الوثيق بحياة المواطنين.

وأكد الأنصاري، أن المحافظة لا تدخر جهداً فى الارتقاء بالقطاع الصحي سواء بفتح وحدات علاجية جديدة أو أقسام طبية لمختلف التخصصات، إلى جانب توفير الأجهزة الحديثة والمستلزمات الطبية المختلفة، بما يخفف العبء عن كاهل المواطنين.

خلال الزيارة، استمع محافظ الفيوم، لشكاوى عدد من المرضى والمترددين على المستشفى، ووجه بسرعة حلها، كما وجه المحافظ، بسرعة حل مشكلة إحدى السيدات من مرضى الغسيل الكلوي بمستشفى سنورس، محولة من مستشفى الفيوم العام، وشدد المحافظ على إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بها، وتوفير خدمة الغسيل الكلوي لها بمستشفى الفيوم العام، خلال أسبوع على الأكثر، لتخفيف العبء عن كاهلها، بدلاً من مشقة انتقالها إلى مدينة سنورس.

















