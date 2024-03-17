عاجل
مصر تطالب مجلس الأمن بوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين مصر تطالب إسرائيل بوقف سياسات العقاب الجماعي ضد سكان غزة مصر تدين مواصلة الإعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين العزل في غزة
الأحد 17 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

السيسي يؤكد لـ"رئيسة المفوضية الأوروبية" رفض التهجير القسري للفلسطينيين

الرئيس السيسى ورئيسة
الرئيس السيسى ورئيسة المفوضية الأوروبية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة "أورسولا فون دير لاين"، رئيسة المفوضية الأوروبية، على هامش القمة المصرية الأوروبية.

حيث تم التباحث بشأن عدد من ملفات التعاون الثنائي، وعلى رأسها توقيع الجانبين المرتقب اليوم على وثيقة الإعلان السياسي المُشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة".

كما تم تناول الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الرئيس ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشدداً على أن مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضيها ولن تسمح به.

الجريدة الورقية