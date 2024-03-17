القناة يستعد لعودة دوري المحترفين بخوض 3 وديات

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة بقيادة أحمد العجوز، على خوض 3 مباريات ودية خلال فترة التوقف الحالية، استعدادًا لمواجهة فريق بروكسي، والمقرر لها يوم الاثنين 15 ابريل المقبل، في الساعة الثالثة ونصف، على أرض نادي القناة القديم، في اطار مباريات الجولة الـ25 من مسابقة دوري المحترفين .

وأستأنف فريق القناة بقيادة أحمد العجوز، تدريباته استعداداً لعودة مباريات دوري المحترفين من جديد بعد اجازة شهر رمضان.

و يسعي العجوز لإستغلال فتره التوقف الحاليه لمعالجة اخطاء الفريق و الظهور بشكل افضل خلال الأربع مباريات المتبقية للفريق.

من المقرر أن يواجه فريق القناة نظيره بروكسي يوم الاثنين 15 ابريل المقبل، في الساعة الثالثة ونصف، على أرض نادي القناة القديم، في اطار مباريات الجولة الـ25 من مسابقة دوري المحترفين .

ويحتل فريق القناة المركز العاشر و الاخير برصيد 28 نقطة في مجموعة الصعود بدوري المحترفين ، و فشل القناة في تحقيق اي نقاط خلال الدور الثاني حيث خسر الفريق 5 مباريات و لم ييسجل حتي هدف واحد حتي الأن.

وسيخوض الفريق عدد من المباريات الودية خلال فترة توقف الدوري و هي كالتالي :-

فريق منتخب الاسماعيليه يوم 19 مارس الجاري. فريق كهرباء الاسماعيليه يوم 20 مارس الجاري. فريق العبور يوم 21 مارس الجارى.

ترتيب مجموعة الصعود بعد انتهاء مواجهات الجولة الرابعة:

1- بتروجت برصيد 53 نقطة.

2- وادي دجلة برصيد 43 نقطة.

3- غزل المحلة برصيد 43 نقطة.

4- حرس الحدود برصيد 42 نقطة.

5- لافيينا برصيد 40 نقطة.

6- السكة الحديد برصيد 36 نقطة.

7- طنطا برصيد 35 نقطة.

8- راية برصيد 32 نقطة.

9- بروكسي برصيد 32 نقطة.

10- القناة برصيد 28 نقطة.