راية يتفق على 5 وديات استعداداً للمحترفين

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي راية بقيادة محمد الحليم، على خوض 5 مباريات ودية خلال فترة التوقف الحالية، استعدادًا لمواجهة فريق بتروچيت، والمقرر لها يوم الاثنين 15 ابريل المقبل، في الساعة الثالثة ونصف، على أرض استاد بتروسبورت، في اطار مباريات الجولة الـ25 من مسابقة دوري المحترفين .

موعد مباريات راية الودية

واستأنف أمس السبت، فريق رايه بقيادة محمد الحليم، تدريباته استعداداً لعودة المباريات من جديد بعد اجازة شهر رمضان.

ومن المقرر أن يواجه رايه فريق بتروچت متصدر الدوري يوم الاثنين 15 ابريل في اطار مباريات الجولة الـ25 من مسابقة دوري المحترفين .

و يحتل رايه المركز الثامن في مجموعة الصعود بدوري المحترفين برصيد 35 نقطة و نجح الفريق في ضمان البقاء في دوري المحترفين و هو ما يعد انجاز جيد للفريق خاصة انه الموسم الأول للفريق في القسم الثاني.

و سيخوض الفريق عدد من المباريات الودية خلال فترة توقف الدوري و هي كالتالي :

فريق الحمام يوم 21 مارس الجاري، في الساعة التاسعة ونصف مساءًا، وتقام المباراة على ستاد برج العرب . فريق المجد يوم 28 مارس الجاري، في الساعة التاسعة ونصف مساءًا، وتقام المباراة على ستاد برج العرب. فريق الدلنجات 29 مارس الجارى، في الساعة التاسعة ونصف مساءًا، وتقام المباراة على ستاد برج العرب . فريق دلفى 6 أبريل القادم، في الساعة التاسعة ونصف مساءًا، وتقام المباراة على ستاد برج العرب فريق أبوقير للاسمدة 7 أبريل القادم، في الساعة التاسعة ونصف مساءًا، وتقام المباراة على ستاد برج العرب.

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين بعد انتهاء مواجهات الجولة الرابعة:

1- بتروجت برصيد 53 نقطة.

2- وادي دجلة برصيد 43 نقطة.

3- غزل المحلة برصيد 43 نقطة.

4- حرس الحدود برصيد 42 نقطة.

5- لافيينا برصيد 40 نقطة.

6- السكة الحديد برصيد 36 نقطة.

7- طنطا برصيد 35 نقطة.

8- راية برصيد 32 نقطة.

9- بروكسي برصيد 32 نقطة.

10- القناة برصيد 28 نقطة.