ندوة تثقيفية لطلاب مدارس الشرقية لرفع الوعى الأثري

قالت الدكتورة نرمين عوض الله، مديرة إدارة التراث الحضارى بالشرقية، إن فعاليات برنامج "تراثنا نحميه ونحييه" لتنمية الوعب الآثرى لطلاب المدارس بالمراحل المختلفة بمدارس المحافظة، مستمر فاعلياته بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومفتشى آثار منطقة تل بسطا، وذلك من خلال تنظيم ندوة ورحلة تثقيفية و تعليمية إلى منطقة آثار تل بسطا، وتنظيم ورشة للإحتفال بشهر رمضان المبارك.

وأشارت الدكتورة إلى أن الفاعليات بدأت ببرنامج تثقيفي بمُجمع مدارس الشهيد أحمد وحيد الرسمية للغات بمدينة الزقازيق، وبلغ عدد الطلاب الحاضرين ١٠٠طالب وطالبة، وأعرب طلاب المدرسة عن سعادتهم بهذا البرنامج والذي يهدف إلى توعيتهم بأهمية هذه المواقع الآثرية وإطلاعهم على جهود الترميم والتأهيل المعماري التى تتم للحفاظ على الآثار.

وأضافت مديرة إدارة التراث الحضاري، أن الهدف من تنفيذ البرامج التوعوية زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التعرف على الحضارات وخاصة المصرية، وإثراء مفهوم التراث باعتباره أهم المقومات المعرفية.

ووجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بضرورة رفع الوعى الآثرى لدى طلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية المختلفة، لتعريفهم عظمة آثار بلادهم، والتي تساهم فى ترسيخ الهوية الثقافية لدى أبنائنا الطلاب والطالبات، وزيادة معرفتهم وارتباطهم بتراثها، وتخريج جيل واعٍ قادر على المساهمه في بناء الوطن.