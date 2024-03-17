بيت الرفاعي الحلقة 7| فشل أحمد رزق فى محاولة قتل أمير كرارة

شهدت أحداث مسلسل بيت الرفاعي تطورات مثيرة ومشوقة الحلقة 6 بين دكتور ياسين الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة وفاروق ابن عمه الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق، وذلك بعدما تورط الأول في قضية قتل والده الحاج محمود الرفاعي الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فؤاد سليم.

وشهد مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6 ذهاب دكتور ياسين إلى منزل فاروق ليتحدث معه ويقنعه أنه لم يقتل والده، وأن يحل معه أزمة طرد أفراد عائلته من المنزل، ولكن فاروق كان متربصًا له وبمجرد دخوله إلى المنزل ضربه بعصا على رأسه.

مسلسل بيت الرفاعي

وبعدها نجح فاروق في ربط يد دكتور ياسين ودار بينهما نقاشا حادا حاول فيه ياسين أن يقنع فاروق بأنّه لم يفعل شيء، ولكنه لم ينجح وحاول فاروق أن يقتل ياسين بالمسدس، ولكن نجح ياسين في إنقاذ نفسه والهروب مجددًا.

موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7

وموعد عرض الحلقة 7 من مسلسل بيت الرفاعي لأمير كرارة على قناة on drama، يكون في الساعة 2 صباحًا والساعة 6:15 صباحًا والإعادة الأخيرة الساعة 4:45 مساءً من اليوم التالي.

مسلسل بيت الرفاعي

تتطور الصراعات داخل أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5 بشكلٍ كبير، وخاصة بعدما فتح الوصية الخاصة بالحاج محمود الرفاعي الذي يقدم شخصيته الفنان أحمد فؤاد سليم الذي توفى فى جريمة قتل .

تفاصيل مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5

وظهر في أحد مشاهد مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5 محامي الحاج محمود الرفاعي وهو يجلس مع باقي أفراد أسرته زوجته وابنته وشقيقه الحاج عبدالحميد، الذي يجسد شخصيته الفنان سيد رجب، وفاروق ابن شقيقه الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق ويخبرهم بأنّه كتب كل أملاكه بيع وشراء لابن شقيقه فاروق.

وتسبب هذا الأمر فى صدمة كبيرة لزوجته التي تجسد شخصيتها الفنانة صفاء الطوخي وابنته التي تجسد شخصيتة الفنانة ملك قورة، واعترض شقيقه عبدالحميد وعبر عن استيائه من الأمر وقرر مغادرة المنزل.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي



مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة ويشاركه كل من الفنان أحمد رزق، الفنان أحمد فؤاد سليم، الفنان سيد رجب، الفنانة صفاء الطوخي، الفنانة ملك قورة، الفنان محمد لطفي وتأليف بيتر ميمي وإخراج نادر جلال.

أحداث مسلسل بيت الرفاعي

وأحداث مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة الذي يؤدي دور ياسين طبيب، تتلخص في أن والده يتوفى بعد نقاش حاد بينهما ويتم اتهامه بقتله، ويحاول الدكتور الهروب من الشرطة باصطحاب ابنته، فيما تحدث صراعات بين ياسين وابن عمه فاروق الذي يؤدي دوره الفنان أحمد رزق، وتتوالى الأحداث.