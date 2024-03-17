هيئة الرعاية الصحية تتقدم رسميا للحصول على الاعتماد الدولى لتطبيق الرقمنة

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، مع رونان أوكونر، نائب رئيس المنظمة الدولية لتكنولوجيا الرعاية الصحية HIMSS والمدير الإقليمي للمنظمة بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، و جون راينر، المدير العام لمركز الاعتماد الدولي في المنظمة، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر والمعرض العالمي HIMSS 2024، والمنعقد في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهر مارس الجاري.

وحضر اللقاء من الجانب المصري، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، واللواء هشام شندي، مساعد المدير التنفيذي لشئون الصحة الرقمية والطب الإتصالي ومدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة، و ايهم سويد، المدير الإقليمي لشركة ديدالوس العالمية بالشرق الأوسط.

وناقش اللقاء، فرص التعاون بين هيئة الرعاية الصحية ومنظمة HIMSS الدولية، حيث تم التأكيد على أهمية الصحة الرقمية وتطبيق التكنولوجيا الصحية لتحسين إدارة المنشآت الصحية وتحقيق أقصى استفادة من البيانات الصحية، كما تم استعراض إنجازات وجهود هيئة الرعاية الصحية في تعزيز التحول الرقمي والميكنة في قطاع الرعاية الصحية بمصر، وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة في تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز تجربة المرضى ومقدمي الرعاية الصحية على حد سواء، كما تم التأكيد على أهمية هذا التعاون في تعزيز القدرة على الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية وتحقيق التحول الرقمي المستدام في هذا القطاع الحيوي.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن هيئة الرعاية الصحية تتقدم رسميًا للحصول على الاعتماد الدولي لتطبيق الرقمنة وتكنولوجيا الرعاية الصحية المتكاملة في المنشآت التابعة لها من منظمة HIMSS ال







هيئة الرعاية تتقدم رسميًا للحصول على:

الاعتماد الدولى لتطبيق الرقمنة وتكنولوجيا الرعاية الصحية المتكاملة في المنشآت التابعة لها من منظمة HIMSS الدولية

كتبت..ايمان الجندي

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، مع السيد رونان أوكونر، نائب رئيس المنظمة الدولية لتكنولوجيا الرعاية الصحية HIMSS والمدير الإقليمي للمنظمة بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، والسيد جون راينر، المدير العام لمركز الاعتماد الدولي في المنظمة، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر والمعرض العالمي HIMSS 2024، والمنعقد في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهر مارس الجاري.

وحضر اللقاء من الجانب المصري، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، واللواء هشام شندي، مساعد المدير التنفيذي لشئون الصحة الرقمية والطب الإتصالي ومدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة، والسيد ايهم سويد، المدير الإقليمي لشركة ديدالوس العالمية بالشرق الأوسط.

وناقش اللقاء، فرص التعاون بين هيئة الرعاية الصحية ومنظمة HIMSS الدولية، حيث تم التأكيد على أهمية الصحة الرقمية وتطبيق التكنولوجيا الصحية لتحسين إدارة المنشآت الصحية وتحقيق أقصى استفادة من البيانات الصحية، كما تم استعراض إنجازات وجهود هيئة الرعاية الصحية في تعزيز التحول الرقمي والميكنة في قطاع الرعاية الصحية بمصر، وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة في تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز تجربة المرضى ومقدمي الرعاية الصحية على حد سواء، كما تم التأكيد على أهمية هذا التعاون في تعزيز القدرة على الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية وتحقيق التحول الرقمي المستدام في هذا القطاع الحيوي.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن هيئة الرعاية الصحية تتقدم رسميًا للحصول على الاعتماد الدولي لتطبيق الرقمنة وتكنولوجيا الرعاية الصحية المتكاملة في المنشآت التابعة لها من منظمة HIMSS ال

دولية، وأكد أن هذه الخطوة تأتي بعد اكتمال دورة الميكنة على مستوى الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها، بداية من الرعاية الصحية الأولية بمراكز ووحدات طب الأسرة، وحتى الرعاية الثالثية بالمستشفيات، ومؤكدًا أنها خطوة أساسية لوضع النظام الصحي المصري على خريطة الأنظمة الصحية المميكنة دوليًا.

وأضاف السبكي، أن هيئة الرعاية الصحية نجحت في الحصول على الاعتمادات القومية GAHAR، وكذلك الاعتماد الدولي JCI لجودة الرعاية الصحية، والاعتمادات الدولية في الصحة الخضراء والرعاية المستدامة GGHH، متابعًا: أنه نخطط حاليًا لاعتماد الأنظمة الإلكترونية وتطبيقات الميكنة بالمنشآت التابعة للهيئة، ونستهدف اعتماد 21 مستشفى وعددًا من المراكز الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات لإثبات الجدارات التكنولوجية لمؤسسات الدولة الصحية الحكومية دوليًا، ولبناء نظام تقييم يضمن استدامة تطوير المنظومة التكنولوجية بالهيئة.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، عن شكره لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية وأجهزة الدولة الرقابية لدورهم المحوري وراء ميكنة النظام الصحي المصري الجديد، مؤكدًا دعم القيادة السياسية للميكنة والتحول الرقمي، والذي يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق التقدم والتطور في مجالات مختلفة، خاصة في مجال الخدمات الصحية، وتشجيع الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وزيادة الكفاءة والفاعلية في تقديمها، ويؤدي إلى تعزيز النظم الصحية وتحقيق التوجه نحو مستقبل صحي أفضل وأكثر استدامة.

وأشاد نائب رئيس المنظمة الدولية HIMSS، بجهود الهيئة العامة للرعاية الصحية المصرية معربًا عن سعادته بأنها أول جهة حكومية في مصر تتقدم لتقييم نظامها الإلكتروني للحصول على الاعتماد الدولي HIMSS، واصفًا بأن ذلك خطوة هامة للولوج للمجتمع الدولي للصحة الرقمية، كما أشار مدير مركز الاعتماد الدولي بمنظمة HIMSS، أن الحصول على درجة الاعتماد الدولي يتطلب الوفاء بتحقيق معايير عديدة متعلقة بجودة النظام المعلوماتي، ومدى الالتزام بتطبيقه، وكفاءة أنظمة الربط والبنية المعلوماتية، ومستوى تأمين البيانات وتكامل لوحات مؤشرات الأداء، وشمولية التطبيقات، بما فيها إشراك المريض وقياس مدى رضاءه عن الخدمة إلكترونيًا.

وفي سياق متصل، قام الدكتور أحمد السبكي، خلال مشاركته في المؤتمر والمعرض العالمي HIMSS، بجولة تفقدية في أجنحة كبرى الشركات المشاركة في المعرض، لاستكشاف أحدث التطورات والابتكارات في مجال الصحة الرقمية والتكنولوجيا الصحية، كما عقد السبكي اجتماعات مثمرة مع الرؤساء التنفيذيين لكبرى الكيانات والشركات الرائدة في مجال الصحة الرقمية، بهدف تبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية تعزز التطورات في مجال الرعاية الصحية الرقمية في مصر، وذلك تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية بالتأكيد على بذل كل الجهد لتعزيز الميكنة والتحول الرقمي والابتكار والتطوير في قطاع الرعاية الصحية، وذلك لصالح المرضى ومقدمي الخدمات الصحية على حد سواء، وتحقيق التحول الرقمي المستدام في هذا القطاع الحيوي.

وتجدر الإشارة، إلى أن المؤتمر والمعرض العالمي HIMSS 2024، يستضيف كل القادة الصحيين على مستوى العالم، ويتجمع فيه الخبراء والمتخصصون في مجال التكنولوجيا الصحية لتبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال المتطور، ويعتبر HIMSS المنصة الرائدة لاستعراض أحدث التطورات التقنية والابتكارات في مجال الرعاية الصحية، حيث يتم تسليط الضوء على أهمية التكنولوجيا في تحسين جودة الخدمات الصحية وتمكين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية على حد سواء، ويعد المؤتمر فرصة حيوية للتواصل والتعارف بين المؤسسات والهيئات والشركات والجهات الرائدة في هذا القطاع، وتبادل الأفكار والتجارب الناجحة، بهدف تعزيز التعاون الدولي وتطوير الحلول الصحية الذكية لمستقبل أفضل للجميع.

