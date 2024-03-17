الثلاثاء .. بدء الحملة القومية  لتحصين الماشية بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بدء الحملة القومية لتحصين الماشية ، ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع ، يوم الثلاثاء القادم ١٩ مارس الجارى ، على مستوى كافة قرى ومراكز المحافظة ، وذلك فى إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية حفاظا على الثروة الحيوانية.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة ، والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين ، ودوره في حماية الماشية والحفاظ عليها، وكذلك مديرية الطب البيطرى بتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية ، سواء من خلال القوافل المتنقلة أو الوحدات البيطرية الثابتة، على مستوى المراكز ، مناشدًا المربين وأصحاب رؤوس الماشية ، تقديم ماشيتهم للتحصين ، حفاظا علي الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض الوبائية.

من جانبه ، أكد الدكتور فتحى عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا ، جاهزية 110 وحدات بيطرية على مستوى مراكز المحافظة التسعة ، لتغطية كافة القرى والتوابع طوال فترة الحملة ، من خلال اللجان البيطرية اليومية الثابتة والمتحركة المجهزة باللقاحات اللازمة ، بالإضافة ، إلى لجان التأمين والترقيم وتسجيل الماشية ، ولجان الإرشاد والتوعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كافة أوجه الدعم لإنجاح الحملة.