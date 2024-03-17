25 شخص يتنافسون فى مسابقة حفظ القرآن الكريم بمركز شباب الميناء بالغردقة

نفذ مركز شباب الميناء بالغردقة، مسابقة في حفظ القرآن الكريم، ضمن سلسلة الأنشطة المقامة للطلائع، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وفراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وإشراف إيهاب طه وكيل المديرية للشباب.

وتمثلت هذه المسابقة في تسميع نصف القرآن الكريم، وشهدت مشاركة 25 متسابقًا من الطلائع .

وتم تكليف فضيلة الشيخ علي أحمد محمود عابد بدور التحكيم في المسابقة، حيث قام بتقييم أداء المشاركين وتقديم النصائح والتوجيهات لتطوير قدراتهم في حفظ القرآن الكريم.

وقدم الشيخ عابد خبرته الواسعة في علوم القرآن وأثرى المسابقة بمعلومات قيمة للمشاركين.



وبعد انتهاء المسابقة، تم الإعلان عن الفائزين الخمسة الأوائل الذين تميزوا بمستوى متميز في حفظهم للقرآن الكريم. حصل الفائز الأول على جائزة قيمة، تلتها جوائز للفائزين الأربعة التاليين.

كما تم تكريم جميع المشاركين الباقين بشهادات تقدير تثمن جهودهم وتحفيزهم على الاستمرار في تحقيق التفوق في حفظ القرآن الكريم. وقد عبَّر المشاركون عن سعادتهم وفخرهم بالمشاركة في المسابقة وتلقيهم الشهادات التقديرية.



قدم أشرف محفوظ المدير التنفيذي لمركز شباب الميناء الشكر والتقدير للشيخ علي أحمد محمود عابد ولجميع المشاركين في المسابقة، مؤكد على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تساهم في تعزيز الوعي الديني وتعزيز حفظ القرآن الكريم بين الطلائع .



وتعد هذه المسابقة بمثابة بداية لسلسلة فعاليات مماثلة مستقبلية في مركز شباب الميناء، حيث يتطلع الطلائع إلى تعزيز مهاراتهم في حفظ كتاب الله الكريم وتحقيق المزيد من التقدم والتفوق في الدراسات الإسلامية بهدف تنمية الوازع الديني لديهم لأنهم شباب المستقبل .



جاء ذلك تحت إشراف جبره فاخوري مدير ادارة شباب الغردقة وأحمد الصحيفي رئيس مجلس ادارة المركز وأشرف محفوظ المدير التنفيذي.