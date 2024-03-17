الرواق الأزهري للنشء بالقليوبية يناقش حق الأم وفضل شهر رمضان

ناقش برنامج الرواق الازهري للنشء والذي تطلقة الإدارة العامة للنشء بوزارة الشباب والرياضة، قضية حق الأم في الإسلام وفضل شهر رمضان المبارك من خلال الندوة المنفذة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

يهدف البرنامج إلى تصحيح المفاهيم الدينية، وتبصير النشئ نحو الطريق الصحيح، وتوجيه النشئ التوجيه السليم ، والرد على التساؤلات التى ترد فى أذهان النشء فيما يخص القضايا الدينية والمجتمية وفقا لخطة وزارة الشباب والرياضة.

وأقيمت فعليات الندوة بحضورفضيلة الشيخ عمر أبو النجا الواعظ بالأزهر الشريف ودار موضوع الندوة حول حق الأم في الإسلام واهتمام الإسلام بتكريم الام وتقدير دورها في بناء المجتمع والأسرة وكذلك تناول فضل شهر رمضان المبارك وأهمية الإلتزام بالتعاليم الدينية الصحيحة لما لها من أثر كبير في تقدم وازدهار الأمم.

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، التزام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بتنفيذ خطة الوزارة وتطوير العمل بها والسعي لتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية بين النشء والشباب بما يتماشى مع رؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة .