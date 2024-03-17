سامر عبد الرحمن يقود ثاني مران لفريق بور فؤاد

بعد توليه مسؤولية الفنية

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بور فؤاد بقيادة سامر عبد الرحمن، قيادة في التاسعة ونصف مساء، تحت الأضواء الكاشفة بملعب بورفؤاد الرئيسي استعداداً لبطولة كأس مصر واستئناف الدوري الممتاز ب .

تدريبات فريق بور فؤاد

وكان مجلس الإدارة برئاسة دكتور جاسر الشاعر اجتمع مع سامر عبد الرحمن، واللاعبين والجهاز الفني الجديد الذي بدء المهام رسمياً لاستكمال الدوري والمشاركة في دور الـ32 من كأس مصر والأستعداد مبكراً للموسم الجديد بتطلعات جديدة.

تدريبات فريق بور فؤاد 2

اتم مجلس مجلس إدارة نادي بورفؤاد الرياضي تعاقده مع سامر عبد الرحمن ليتولى القيادة الفنية لفريق الكرة الأولى خلفاً للكابتن جمعه مشهور استكمالاً للموسم الجاري والمشاركة في بطولة كأس مصر دور الـ 32 والاستعداد المبكر للموسم الجديد .

ويتشكل الجهاز المعاون لسامر عبد الرحمن والذي يتكون من أحمد بكري مدرب عام، على كاشا مدرب ، تامر عسل مدرب، احمد مسلم مدرب حراس مرمى، مهندس محمد الخضيري محلل أداء، أحمد الديب مدير إداري، عمرو معروف إداري، عادل عرفه إداري، دكتور مصطفى مالك طبيب، مؤمن غريب إصابات ملاعب وتأهيل، احمد الزغبي علاج طبيعي، محمد بوريو علاج طبيعي، وطارق وفقي وعلي الخطيب مسؤولي مهام.

فيما يتواجد عبده الجرايحي مستشار فني والمهندس أحمد رضوان عضو مجلس الإدارة مشرف عام على الفريق.

ويحل بورفؤاد ضيفاً على فريق مصر للتامين في الجولة قبل الاخيرة من منافسات دوري القسم الثاني.

وتنص اللائحة علي تأهل اوائل المجموعات الست مباشرة إلي دوري المحترفين، بعد ذلك تبدأ المنافسة علي التأهل للدوري الممتاز.

حيث يلتقي أول المجوعة الأولي مع أول المجموعة الثانية و أول الثالثة مع أول الرابعة و أول الخامسة مع أول السادسة

والثلاثة أندية الفائزة من هذه المواجهات ينضم لهم ثالث دوري المحترفين لتقام بينهم دورة رباعية يصعد الاول للدوري الممتاز.