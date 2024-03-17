موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في ربع نهائي كأس الاتحاد الانجليزي والقناة الناقلة

يلتقي فريق الكرة الاو لبنادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولى المصري محمد صلاح، نظيره مانشستر يونايتد، مساء اليومن، على ملعب استاد أولد ترافورد ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

محمد صلاح

وعاد الدولي المصري محمد صلاح إلى قيادة هجوم فريقه ليفربول مجددًا بعد تعافيه من الاصابة التي لحقت به خلال مشاركته الاخيرة مع المنتخب الوطني بنهائيات كأس الامم الافريقية بكوت ديفوار مطلع العام الجاري.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في ربع نهائي كأس الاتحاد الانجليزي



وتقرر انطلاق صافرة احداث مباراة مانستر يونايتد ونظيره ليفربول في تمام الساعة، الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الانجليزي



وتُذاع مباراة مانشستر يونايتد وليفربول مساء اليوم، في ربع نهائي كأس الاتحاد الانتجليزي، غبر شبكة قنوات بى ان سبورتس الناقل الحصري للبطولة، التى تبث اللقاء عبر شاشتها beIN Sports HD 1.