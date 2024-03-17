الأحد 17 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ثوران بركاني جديد شبه جزيرة ريكيانيس في أيسلندا

بوابة الوفد الإلكترونية

ثوران بركاني جديد بدأ في شبه جزيرة ريكيانيس في أيسلندا، اليوم السبت، للمرة الرابعة خلال 4 أشهر وتقوم السلطات بإجلاء سكان بلدة غريندافيك.

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لثالث مرة.. ثوران بركان بغربي أيسلندا

وصرح مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا أن بركانا ثار، اليوم السبت، للمرة الرابعة منذ ديسمبر، مطلقا حمما برتقالية اللون.

وحذرت السلطات منذ أسابيع من ثوران وشيك في شبه جزيرة ريكيانيس، جنوب العاصمة مباشرة، وهو الانفجار السابع للبركان في هذه المنطقة منذ عام 2021.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية، في بيان، أن الحمم البركانية تتدفق بسرعة تجاه شمال "غريندافيك"، وهو نفس ما حدث تقريبا خلال ثوران البركان الثامن في فبراير الماضي.

وأشار إلى أن ثوران البركان أدى إلى حدوث شق أرضي طوله 3 كيلومترات.

 

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