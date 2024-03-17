خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيًا

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا.. يمكن لأصحاب المركبات الاستلام عن مخالفتهم المرورية دون عناء الذهاب لوحدات المرور، عبر الدخول على الموقع الإلكتروني لـ بوابة المرور الإلكترونية.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

وقد أتاحت النيابة العامة عبر موقعها الإلكتروني الاستعلام عن مخالفات المرور 2024، بالرقم القومي لمالك السيارة، وهو ما دفع الكثير بالبحث عن تلك الخطوات.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة

يجب النقر على خدمات المرور

الدخول على خدمات نيابات المرور الإلكترونية

اختيار خدمة سداد المخالفات المرورية

اختيارالسداد الإلكتروني من خلال البطاقات الائتمانية

النقر على زر الدفع.

أخيرًا ستظهر لك تفاصيل السداد

موقع نيابة المرور

جدير بالذكر يقدم موقع نيابة المرور عددا من الخدمات الرقمية التي تُقدم للمواطنين من أصحاب السيارات الملاكي- الأجرة-والمركبات- والدراجات البخارية.